Альтернативи - Aistetic

Esenca

Esenca

esenca.ai

Esenca — це рішення для вимірювання розмірів тіла, яке використовує найсучасніші технології, щоб надавати вашим клієнтам миттєві рекомендації щодо розмірів і надавати вам уявлення про їхні потреби. Esenca можна легко інтегрувати в будь-який веб-сайт і отримати доступ до нього з будь-якого веб-браузе...

3DLOOK

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK є розробником провідної у світі запатентованої технології мобільного сканування тіла, яка стимулює інновації в роздрібній торгівлі, надаючи персоналізовані рекомендації щодо підгонки та розміру та віртуальну примірку для покупців, щоб допомогти брендам зменшити прибутки, збільшуючи конверсію ...

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