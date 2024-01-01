Альтернативи - Aistetic
Esenca
esenca.ai
Esenca — це рішення для вимірювання розмірів тіла, яке використовує найсучасніші технології, щоб надавати вашим клієнтам миттєві рекомендації щодо розмірів і надавати вам уявлення про їхні потреби. Esenca можна легко інтегрувати в будь-який веб-сайт і отримати доступ до нього з будь-якого веб-браузе...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK є розробником провідної у світі запатентованої технології мобільного сканування тіла, яка стимулює інновації в роздрібній торгівлі, надаючи персоналізовані рекомендації щодо підгонки та розміру та віртуальну примірку для покупців, щоб допомогти брендам зменшити прибутки, збільшуючи конверсію ...