AiSensy

AiSensy

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Вебсайт: m.aisensy.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

AiSensy is a Whatsapp Chatbot, CRM & Marketing Platform. You can Boost your Sales & Automate your Support, Send Broadcast messages to thousands of users and manage Whatsapp Contacts on AiSensy. * Choose from Pre-made NLP Chatbot Templates(Connect Google Dialogflow to Whatsapp) * Get a Verified Presence on Whatsapp (Green Tick) * Boost Sales & Automate Support
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: m.aisensy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AiSensy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

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Zoho SalesIQ

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