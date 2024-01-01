Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AiSensy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AiSensy is a Whatsapp Chatbot, CRM & Marketing Platform. You can Boost your Sales & Automate your Support, Send Broadcast messages to thousands of users and manage Whatsapp Contacts on AiSensy. * Choose from Pre-made NLP Chatbot Templates(Connect Google Dialogflow to Whatsapp) * Get a Verified Presence on Whatsapp (Green Tick) * Boost Sales & Automate Support

Вебсайт: m.aisensy.com

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