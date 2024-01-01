Альтернативи - AiryChat
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це система відповідей, яка надає точні відповіді на складні запитання за допомогою великих мовних моделей
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
TypingMind
typingmind.com
Використовуйте ChatGPT із розширеними функціями, такими як пошук історії чату, папки, інтеграції, бібліотека запитів тощо.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Andi
andisearch.com
Andi – це пошук нового покоління – розмовний, анонімний і без реклами. Це радикально краще, оскільки бореться зі спамом і захищає вас від рекламних технологій.
Magai
magai.co
Ваш суперпомічник на основі ChatGPT. Змініть спосіб створення та вдосконалення вмісту за допомогою революційних інструментів штучного інтелекту Magai та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу Chat на базі ChatGPT + GPT-4.
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Cognosys
cognosys.ai
Революція в просторі агентів ШІ. Представляємо Cognosys, ваш потужний веб-агент штучного інтелекту, створений для революції в продуктивності та спрощення складних завдань. Покращуйте своє повсякденне життя за допомогою найсучаснішої доступної технології ШІ.
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI — це найкращий інструмент, призначений для підвищення продуктивності та розкриття вашого потенціалу для професіоналів і підприємств.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
Twig AI читає, аналізує та записує відповіді на запити клієнтів із довідкової документації, приватних джерел даних і попередніх запитів у службу підтримки
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент керування знаннями для коду, створений для команд розробників, які прагнуть ефективного обміну знаннями. За допомогою Swimm кожен розробник може швидко зрозуміти код і зробити свій внесок у нього.
Gleen AI
gleen.ai
Створюйте спеціального чат-бота зі штучним інтелектом, навченого на ваших документах Незалежно від того, чи ви бізнес, який прагне оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів, чи окрема особа, якій потрібна швидка та ефективна допомога, наш бот AI може надати вам необхідну підтримку.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
Hebbia
hebbia.ai
Розробник інтерфейсів користувача для загального штучного інтелекту (AGI). Продукт Hebbia Matrix є другим пілотом для роботи з знаннями, яку використовують фінансові, юридичні, урядові та фармацевтичні компанії. Matrix точно вирішує найскладніші завдання, розбиваючи їх на зрозумілі дії LLM. Користув...
Salebot
salebot.ai
SaleBot — це універсальний розробник чат-ботів, призначений для оптимізації взаємодії клієнтів на різних платформах обміну повідомленнями, включаючи Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp і Instagram. Ця платформа надає підприємствам комплексний набір інструментів для автоматизації ...
Persana AI
persana.ai
Потенційні клієнти Surface, швидше за все, купуватимуть і використовуватимуть потужну інформацію та робочі процеси на основі даних ШІ, щоб знаходити, збагачувати, досліджувати та надсилати персоналізовані повідомлення потенційним клієнтам у масштабі. Почніть безкоштовно зараз
Ebi.Ai
ebi.ai
Отримайте переваги від задоволених клієнтів, збільшення потужності та нижчих витрат. Створіть першого у своїй компанії високопродуктивного помічника зі штучним інтелектом і почніть радувати клієнтів протягом 15 хвилин – без кодування чи технічних знань. Настав час оновити чат-ботів