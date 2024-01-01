Тонка настройка та оцінка LLM без коду. Штучний інтелект Airtrain — це обчислювальна платформа без коду для великих мовних моделей. Запатентовані моделі штучного інтелекту, такі як GPT-4, є дуже потужними, але також дуже дорогими, повільними, ненадійними та незахищеними. Підприємства прагнуть масштабувати свої прототипи штучного інтелекту в продукти виробничого класу, але їм доводиться стикатися з великими рахунками за штучний інтелект, повільними API та високим рівнем відмов. З іншого боку, було доведено, що менші мовні моделі можуть працювати разом із великими за допомогою точного налаштування високоякісних наборів даних. Штучний інтелект Airtrain дозволяє фахівцям-практикам досліджувати альтернативи пропрієтарним моделям, створювати навчальні набори даних, оцінювати, налаштовувати та обслуговувати великий вибір LLM з відкритим кодом.

Вебсайт: airtrain.ai

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