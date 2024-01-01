Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Airtrain» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Тонка настройка та оцінка LLM без коду.
Штучний інтелект Airtrain — це обчислювальна платформа без коду для великих мовних моделей.
Запатентовані моделі штучного інтелекту, такі як GPT-4, є дуже потужними, але також дуже дорогими, повільними, ненадійними та незахищеними.
Підприємства прагнуть масштабувати свої прототипи штучного інтелекту в продукти виробничого класу, але їм доводиться стикатися з великими рахунками за штучний інтелект, повільними API та високим рівнем відмов.
З іншого боку, було доведено, що менші мовні моделі можуть працювати разом із великими за допомогою точного налаштування високоякісних наборів даних.
Штучний інтелект Airtrain дозволяє фахівцям-практикам досліджувати альтернативи пропрієтарним моделям, створювати навчальні набори даних, оцінювати, налаштовувати та обслуговувати великий вибір LLM з відкритим кодом.
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