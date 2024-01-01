Альтернативи - airfocus
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Productboard
productboard.com
Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
Powernoodle
powernoodle.com
Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасш...
Visyond
visyond.com
Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як передбачувані інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільк...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Єдине корпоративне рішення, яке допомагає керівникам досягти кращого узгодження, стратегії та продуктивності за допомогою масштабних обговорень у реальному часі.