Альтернативи - AIRe Link

SightCall

sightcall.com

SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...