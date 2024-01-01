AILab Tools

AILab Tools

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Вебсайт: ailabtools.com

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AILab Tools — це платформа штучного інтелекту, яка надає набір функцій онлайн-редагування зображень. Він використовує штучний інтелект для полегшення низки маніпуляцій із зображеннями та покращень, таких як розфарбовування чорно-білих зображень, підвищення різкості, налаштування контрастності та збільшення зображення без втрат. Платформа також має спеціалізовані інструменти для різних завдань, таких як портретна анімація, зміна віку фотографій, зміна статі фотографій і зміна стилю зображення. Використовуючи API AILab, користувачі можуть розробляти власні програми обробки зображень. Деякі ключові продукти включають AI Background Removal, Image AI і Portrait AI. У категорії «Портретний штучний інтелект» доступні такі функції, як зміна виразу обличчя, зміна зачіски, вік і стать. З іншого боку, категорія «Image AI» охоплює, зокрема, послуги з масштабування зображення, покращення фотографій, розфарбування фотографій AI та видалення затухання. «Видалення фону AI» полегшує видалення як загального, так і портретного фону. Окрім цих основних функцій, AILab Tools пропонують інші корисні функції для покращення якості фотографій і портретів.

Вебсайт: ailabtools.com

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