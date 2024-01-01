Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AILab Tools» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
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AILab Tools — це платформа штучного інтелекту, яка надає набір функцій онлайн-редагування зображень. Він використовує штучний інтелект для полегшення низки маніпуляцій із зображеннями та покращень, таких як розфарбовування чорно-білих зображень, підвищення різкості, налаштування контрастності та збільшення зображення без втрат.
Платформа також має спеціалізовані інструменти для різних завдань, таких як портретна анімація, зміна віку фотографій, зміна статі фотографій і зміна стилю зображення.
Використовуючи API AILab, користувачі можуть розробляти власні програми обробки зображень. Деякі ключові продукти включають AI Background Removal, Image AI і Portrait AI.
У категорії «Портретний штучний інтелект» доступні такі функції, як зміна виразу обличчя, зміна зачіски, вік і стать. З іншого боку, категорія «Image AI» охоплює, зокрема, послуги з масштабування зображення, покращення фотографій, розфарбування фотографій AI та видалення затухання.
«Видалення фону AI» полегшує видалення як загального, так і портретного фону. Окрім цих основних функцій, AILab Tools пропонують інші корисні функції для покращення якості фотографій і портретів.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AILab Tools». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.