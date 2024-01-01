AIhelp

AIhelp

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Вебсайт: aihelp.net

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AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
Категорії:
Utilities
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: aihelp.net

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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