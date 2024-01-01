Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «爱给网» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

爱给网 (Aigei.com), який пропонує широкий спектр цифрових медіаресурсів, включаючи звукові ефекти, фонову музику, 3D-моделі, відеоматеріали тощо. Він надає як безкоштовні ресурси за ліцензіями Creative Commons (CC), так і платні комерційні ліцензії на різні активи. Основні категорії ресурсів включають: * Звукові ефекти (691 000+ елементів), що охоплюють природне середовище, життєві сцени, людські голоси, тварин, війну тощо. * Фонова музика/фонова музика (43 900+ елементів) для різних настроїв і тем, як-от ігри, фільми, короткі відео. * 3D-моделі (різні категорії, такі як загальні моделі, спеціалізовані моделі, матеріали/текстури) * Відеошаблони, кадри та ресурси VFX * 2D графічні ресурси, як-от значки, ілюстрації, фони тощо. * Ігрові арт-ресурси, як-от елементи інтерфейсу, персонажі, навички тощо. * Навчальні посібники та програмні засоби/плагіни

Вебсайт: aigei.com

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