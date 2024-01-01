Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AIGA Eye on Design» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AIGA просуває дизайн як професійне ремесло, стратегічну перевагу та життєво важливу культурну силу, об’єднуючи практиків, ентузіастів і меценатів за допомогою регіональних, національних і глобальних заходів, а також створюючи та куруючи контент, який виступає за краще розуміння цінності дизайнерів і дизайну. в уряді, бізнесі, ЗМІ та громадськості.

Вебсайт: eyeondesign.aiga.org

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