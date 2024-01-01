AIGA Eye on Design

AIGA Eye on Design

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Вебсайт: eyeondesign.aiga.org

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AIGA просуває дизайн як професійне ремесло, стратегічну перевагу та життєво важливу культурну силу, об’єднуючи практиків, ентузіастів і меценатів за допомогою регіональних, національних і глобальних заходів, а також створюючи та куруючи контент, який виступає за краще розуміння цінності дизайнерів і дизайну. в уряді, бізнесі, ЗМІ та громадськості.

Вебсайт: eyeondesign.aiga.org

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