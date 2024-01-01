AiBlocks — це вільнодоступна платформа створення зображень Web3 на основі ШІ. Основна увага платформи зосереджена на розширенні можливостей спільнот, надаючи їм інструменти, необхідні для створення преміального вмісту. AiBlocks зосереджується на використанні переваг штучного інтелекту та блокчейну (Web3) і поєднанні цих дисциплін, по суті, пов’язуючи цифрові права та створення мистецтва. Використання штучного інтелекту в AiBlocks дозволяє користувачам створювати унікальні зображення або графіку, пропонуючи значний приріст у створенні цифрового контенту. Будучи частиною екосистеми Web3, AiBlocks додатково забезпечує безпечну та децентралізовану обробку даних, надаючи користувачам рівень конфіденційності даних, який узгоджується з принципами технологій блокчейн. За допомогою AiBlocks спільноти можуть покращити свої творчі процеси, пропонуючи шлях для створення новаторського контенту за допомогою технології ШІ. Зауважте, що для повного використання функцій AiBlocks користувачам потрібно ввімкнути JavaScript, підкреслюючи інтерактивний характер платформи, яка включає як введення даних користувача, так і створення ШІ.

Вебсайт: aiblocks.app

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