Альтернативи - AI Writer
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly ...
QuillBot
quillbot.com
Інструменту перефразування QuillBot довіряють мільйони людей у всьому світі, щоб переписати речення, абзаци чи статті за допомогою найсучаснішого ШІ.
Wordtune
wordtune.com
Ваші думки в словах. Скажіть саме те, що ви маєте на увазі, чітко, переконливо та автентично.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Copy.ai
copy.ai
Ми створили найдосконаліший у світі копірайтер зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати маркетингову копію за лічені секунди!
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Craft
craft.do
Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...
Rytr
rytr.me
Rytr — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст усього за кілька секунд за незначну ціну!
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Writer
writer.com
Writer — це помічник із штучного інтелекту для написання, який допомагає кожному у вашій команді добре писати. Створюйте зрозумілий, послідовний і оригінальний контент всюди. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
TextCortex
textcortex.com
Один інструмент ШІ для створення всього вашого вмісту. Текст для маркетингу, продажів і веб-сайту, написаний за лічені секунди. Завдяки передовому штучному інтелекту. Інтегровано в понад 1000 платформ.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Frase
frase.io
Збільште органічний трафік, коефіцієнт конверсії та дохід за допомогою інтегрованої оптимізації контенту та інструментів штучного інтелекту. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
GravityWrite
gravitywrite.com
Зробіть свій контент більш потужним за допомогою штучного інтелекту. Створюйте блоги, копії оголошень, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди!
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишіть і оцінюйте в 20 разів швидше з GetGenie - вашим особистим помічником штучного інтелекту. Будь то WordPress, програма SaaS або чат-бот — GetGenie Ai допоможе вам на всіх фронтах у всіх напрямках роботи!
Ludwig
ludwig.guru
Лінгвістична пошукова система та розумний перекладач, який допоможе вам знайти ідеальне слово чи речення, щоб висловити свої ідеї.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Дозвольте ШІ написати ваш вміст за лічені секунди. Без письменницького блоку. Введіть кілька ключових слів, і ми миттєво перетворимо їх на повноцінні статті та маркетинговий вміст, використовуючи наш штучний інтелект світового рівня з великим знанням світу.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимізуйте вміст свого веб-сайту, щоб Google його обожнював. Розширений редактор вмісту із семантичними моделями (NLP), аналізом Google SERP і даними про конкуренцію. NEURONwriter допоможе вам планувати та оптимізувати контент з урахуванням намірів користувача!
Molin AI
molin.ai
Миттєво створюйте вміст. Molin — це штучний інтелект, який створює унікальний і високоякісний вміст із кількох слів за лічені секунди.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds допоможе вам провести мозковий штурм і дослідити теми, щоб розробити оптимізований для SEO вміст, який зробить вас авторитетом у своїй галузі.
Textero AI
textero.ai
Пишіть краще за допомогою ШІ
Headline Studio
coschedule.com
Безкоштовний аналізатор заголовків №1. Пишіть заголовки, які приваблюють трафік, поширення та результати пошуку.
ContentBot
contentbot.ai
Пишіть у 10 разів швидше. Використовуйте найсучасніший у світі ШІ, щоб писати за вас. Вміст блогу, цільові сторінки, рекламні тексти та багато іншого.