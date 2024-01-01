Ahval

Ahval

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Вебсайт: ahvalnews.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Унікальне незалежне та безкоштовне джерело новин, аналізу, коментарів. Ahval розроблений, щоб задовольнити попит читачів на добре поінформований і добре відредагований аналіз і думку про Туреччину.

Вебсайт: ahvalnews.com

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