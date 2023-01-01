Легко записуйте свої сільськогосподарські операції, отримуйте миттєве відстеження та дізнавайтеся про свої витрати та врожайність

Вебсайт: agroptima.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Agroptima». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.