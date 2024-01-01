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Платформа організаційного дизайну та планування робочої сили для підвищення ефективності організації. Дозвольте приймати стратегічні рішення за допомогою швидкого, легкого та інтерактивного інструменту проектування організацій, планування робочої сили та динамічного аналізу персоналу.

Вебсайт: agentnoon.com

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