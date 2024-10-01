Альтернативи - Agendrix
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (раніше Toggl) — це додаток для відстеження часу, яким керує Toggl OÜ зі штаб-квартирою в Таллінні, Естонія, який пропонує онлайн-послуги відстеження часу та звітності через свій веб-сайт, а також програми для мобільних пристроїв і комп’ютерів. Toggl Track відстежує часові блоки, які д...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Jibble
jibble.io
Просте керування робочим часом і відвідуваністю для команд. Співробітники можуть відстежувати час (або, як ми кажемо, перемикати) і виходити зі свого веб-браузера, мобільного телефону або спеціального годинника за допомогою iPad або планшета Android. У Slack і Microsoft Teams є навіть розумний бот. ...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Harvest
getharvest.com
Harvest дозволяє легко відстежувати час, отримувати інформацію з минулих проектів і отримувати гроші за свою роботу. Спеціальні програми та інтеграція з такими популярними інструментами, як Asana та Slack, дозволяють Harvest вписатися в робочий процес вашої команди. Широкий вибір візуальних звітів з...
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Deputy
deputy.com
Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати о...