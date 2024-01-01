Aftenposten

Aftenposten

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Вебсайт: aftenposten.no

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Aftenposten, також званий ранковим випуском, є норвезькою газетою. Підписуйтесь, щоб бути в курсі внутрішніх, закордонних, спортивних і культурних новин Норвегії.

Вебсайт: aftenposten.no

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