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Aftenposten, також званий ранковим випуском, є норвезькою газетою. Підписуйтесь, щоб бути в курсі внутрішніх, закордонних, спортивних і культурних новин Норвегії.

Вебсайт: aftenposten.no

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