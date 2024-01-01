Альтернативи - Aframark
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції:...
Replyco
replyco.com
Replyco — це платформа служби підтримки електронної комерції, яка централізує всі повідомлення ваших клієнтів в одній інтуїтивно зрозумілій скриньці вхідних повідомлень. Автоматизуйте завдання, оптимізуйте свої робочі процеси та надайте виняткову підтримку клієнтів за частку часу.
LegitScript
legitscript.com
Упевнено оцінюйте торговельний ризик, щоб ви могли вжити заходів до того, як це призведе до штрафів, шкоди вашій репутації чи загрози громадській безпеці. Відмивання транзакцій. Азартні ігри онлайн. Групи ненависті. Незаконний продаж наркотиків. Немає обмежень у тому, що неетичні комерсанти намагати...
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
Hosting123
hosting123.net
Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дозволяє вам підвищити рівень залучення клієнтів і побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, яка дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, ...
Recapture
recapture.io
Автоматизоване відновлення залишених кошиків, маркетинг SMS і електронною поштою + спливаючі вікна з чудовою аналітикою.
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям TikTok при...
Malomo
gomalomo.com
Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.
Spoki
spoki.it
Spoki — це розмовна платформа, яка використовує WhatsApp як канал зв’язку, щоб пропонувати компаніям рішення для інтеграції з електронною комерцією, маркетинговими інструментами, CRM, ERP та індивідуальним програмним забезпеченням. Spoki виводить стратегії продажів на вищий рівень, використовуючи по...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — це перша в світі платформа Digital Journey Continuity, що дозволяє понад 1000 провідним світовим брендам створювати нестримні подорожі для своїх клієнтів. Платформа Namogoo формує шлях клієнта так, щоб він відповідав кожному покупцеві, у режимі реального часу усуваючи перешкоди та коливанн...
Content Status
contentstatus.com
Content Status надає брендам, роздрібним торговцям і агентствам повністю автоматичне бачення на вимогу статусу та якості вмісту їхніх сторінок продукту. Завдяки 50 попередньо створеним підключенням до електронної комерції компанії мають масштабований спосіб негайно знати, чи сторінки їхніх продуктів...
Richpanel
richpanel.com
Платформа, яка поєднує в собі найкраще від штучного інтелекту та людей, щоб швидше реагувати, керувати всіма каналами та масштабувати обслуговування клієнтів.
VOC.ai
voc.ai
Інструмент штучного інтелекту для голосу клієнтів і дослідження продукту VocAI дозволяє швидко та легко проводити дослідження продукту та визначення продукту. VocAI збирає та аналізує тисячі відгуків клієнтів Amazon, щоб дати вам критичне уявлення про те, ЩО ПОКУПЦЯМ СПОДОБАЛОСЯ, А ЩО НЕ СПОДОБАЛОСЯ...
ShipAid
shipaid.com
Замініть програми страхування доставки внутрішньою гарантією. Покращте досвід клієнтів і +AOV! Рішення для втрачених, викрадених, пошкоджених або запізнілих посилок. Надайте своїм клієнтам необхідну гарантію, минаючи страхові компанії. Встановіть свій гарантійний внесок і збережіть прибуток! Покращу...
EasyChannel
easychannel.com
Бажаєте потужне комплексне рішення для всіх ваших потреб у багатоканальних продажах? Тоді зустрічайте EasyChannel! EasyChannel — це потужна платформа, яка об’єднує всі ваші потреби в продажах через електронну комерцію, об’єднуючи ваші канали продажів і об’єднуючи ваші багатоканальні робочі процеси, ...
Brandboom
brandboom.com
Brandboom змінив традиційну комерцію та оптові ринки B2B і продовжує впроваджувати інновації завдяки легким хмарним таблицям ліній, інструментам замовлення та виставлення рахунків, а також стандартному Brandboom Link. Connect Marketplace також зробив революцію в оптовому маркетингу, використовуючи A...
Blutag
blu.ai
Blutag — це готове рішення SaaS під ключ, яке дозволяє компаніям роздрібної торгівлі надавати своїм клієнтам голосові програми без кодування лише за кілька простих кроків. Blutag забезпечує голосовий досвід для вашого магазину. Порадуйте своїх клієнтів і підвищте залученість клієнтів.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker — це комплексне рішення для вашої компанії. Продавати: ми полегшуємо вам продаж програмного забезпечення або цифрових завантажень, таких як електронні книги, відеоефекти та музика. Підписки: платформа виставлення рахунків за підписку SaaS для успіху в бізнесі за підпискою. Виставлення р...
Reusely
reusely.com
Потрібен простий спосіб надати своїм клієнтам пропозиції зворотного викупу? Розмістіть власний віджет зворотного викупу на своєму веб-сайті за лічені хвилини та почніть отримувати викуп поштою та в магазині вже сьогодні! Забудьте про встановлення ціни зворотного викупу за допомогою електронної табли...
Chosify
chosify.com
У Chosify ми допомагаємо брендам електронної комерції досягти найкращого досвіду для клієнтів. Ми допомагаємо їм приймати важкі рішення, з якими стикаються їхні клієнти, коли їм доводиться вибирати з купи подібних продуктів. Chosify пов’язує запитання з продуктами за допомогою рішення для керованих ...
LiveRecover
liverecover.com
Надсилайте повідомлення своїм клієнтам у режимі реального часу, перетворюючи візки на продажі. LiveRecover допомагає магазинам електронної комерції відновлювати покинуті кошики за допомогою текстового повідомлення. Існує багато додатків Shopify, які обіцяють допомогти вам повернути покинуті візки. В...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — це універсальний магазин для продавців Amazon, які хочуть вивчити бізнес-модель онлайн-арбітражу на Amazon. Наше БЕЗКОШТОВНЕ програмне забезпечення надає Продавцям щоденний список прибуткових продуктів
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify. - Галузеві стандарти підписки та аналітика доходів для додатків Shopify - Встановлення та розподіл доходів на основі Google Analytics у магазині додатків Shopify - Аналітика конверсій із повним відстеженням перехресної послідовності в м...