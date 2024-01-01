Альтернативи - Aericast
TeamViewer Web
teamviewer.com
Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.
Zoho Assist
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристр...
Switchboard
switchboard.app
Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.
Consolto
consolto.com
ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини
CrankWheel
crankwheel.com
Продавайте більше та підвищуйте рентабельність інвестицій веб-сайту за допомогою внутрішнього програмного забезпечення для продажу для спільного використання екрана, миттєвих демонстрацій і телефонних конференцій
Surfly
surfly.com
Наступна хвиля онлайн-взаємодії. Створюйте спільні та сумісні цифрові подорожі без необхідності змінювати програми чи інсталювати програмне забезпечення.
Demio
demio.com
Лише Demio надає вашій аудиторії прості вебінари, які не потрібно завантажувати, а також усі маркетингові інструменти, необхідні для досягнення кращих результатів.
join.me
join.me
Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — все це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
RemoteHQ
remotehq.com
Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — це платформа CPaaS для відео в реальному часі, Emotion AI, голосу та SMS, що надає API та SDK для веб- та мобільних розробників із багатоканальними комунікаційними рішеннями.
Samepage
samepage.io
Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.
Kumospace
kumospace.com
Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому люди на першому місці. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати ...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...
Zellim
zellim.com
Керуйте командами з однієї простої програми! Налаштовуйте робочі процеси, відстежуйте прогрес команди та легко співпрацюйте з будь-якої точки світу.
Workstorm
workstorm.com
Workstorm — це корпоративна платформа для співпраці, яка дає командам необхідну ефективність, щоб виконувати більше роботи за менший час. Створена професіоналами для професіоналів, повністю інтегрована, настроювана платформа для співпраці поєднує ефективність робочого процесу з безпекою даних. Платф...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...
Upscope
upscope.com
Upscope – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує рішення спільного перегляду для компаній. Спільний перегляд — це технологія, яка дозволяє представникам служби підтримки клієнтів або торговим представникам бачити екран клієнта та взаємодіяти з ним у режимі реальн...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного п...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...
Thirdlane
thirdlane.com
Розробник платформ і рішень VoIP PBX і уніфікованих комунікацій для компаній, постачальників послуг Інтернет-телефонії та операторів кол-центру.