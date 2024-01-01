ADXL

ADXL

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Вебсайт: adxl.ai

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ADXL — це інструмент автоматизації штучного інтелекту, який дозволяє компаніям легко запускати рекламні кампанії в кількох соціальних мережах, включаючи Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram і Twitter, в одному місці. Інструмент не потребує технічних навичок чи сертифікації, що робить його доступним для будь-кого. Завдяки оптимізованому для штучного інтелекту ADXL параметрам копіювання та перенацілювання компанії можуть збільшити залученість, коефіцієнт конверсії та швидко розширити масштаб. Інструмент пропонує рішення, які розширюють охоплення та покращують контроль, що полегшує ефективне керування кількома каналами. Штучний інтелект, навчений на основі семирічних даних про поведінку рекламних кампаній, може розумно керувати бюджетами та автоматично створювати економічно ефективні канали, усуваючи потребу в ручній оптимізації. Платформа пропонує оптимізацію між каналами та видимість каналу, покращуючи рентабельність інвестицій і прозорість аналітики та показників. ADXL забезпечує гібридний і гнучкий підхід, що дозволяє компаніям використовувати власні рекламні облікові записи або доставку реклами ADXL. Інструмент пропонує технологію на основі штучного інтелекту, яка підбирає клієнтів на основі попередньо створених сегментів гіпертаргетингу та списків, готових до ретаргетингу. Крім того, кампанії ADXL для миттєвих потенційних клієнтів включають оголошення потенційних клієнтів у Facebook, LinkedIn і Google, створюючи спрощену автоматизацію на платформах і зменшуючи клопоти зі створення сотень списків перенацілювання. Інструмент також постачається з простим і ефективним відстеженням переходів, яке встановлюється та керується за допомогою одного фрагмента коду. Загалом ADXL є рентабельним, ефективним і розумним інструментом, який оптимізує та збільшує дохід, одночасно підвищуючи рентабельність інвестицій.

Вебсайт: adxl.ai

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