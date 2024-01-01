Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Advertoriale» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Advertoriale — це платформа для маркетологів, видавців і авторів контенту, за допомогою якої можна легко запускати рекламні кампанії з оптимізації пошукових систем і створення посилань.
Ключові особливості платформи:
* Різноманітність охоплених ніш – може допомогти майже будь-якій компанії досягти своїх маркетингових цілей
* Миттєва публікація - статті можна публікувати негайно, заощаджуючи час і прискорюючи результати
* Веб-сайти з високим авторитетом - статті публікуються на сайтах з високим авторитетом, покращуючи репутацію бренду та видимість
* Органічний трафік - платформа співпрацює з сайтами, які отримують вигоду від органічного пошукового трафіку
*Показники SEO - надає відповідні показники SEO, такі як DA, PA, TF, CF, DR, DOM
* Понад 200 публікацій - широкий вибір варіантів публікації вмісту та максимального поширення бренду
Процес публікації на платформі простий та інтуїтивно зрозумілий, займає близько 3 хвилин від створення облікового запису до публікації статті.
Основні переваги публікації статей на Advertoriale:
* Покращення SEO за допомогою зворотних посилань і рейтингу ключових слів
* Прес-реліз та PR-розсилка
Збільшення популярності завдяки побудові посилань
* Спеціальні статті та вміст для вашого веб-сайту
Загалом Advertoriale.pro позиціонується як платформа, яка дозволяє компаніям легко проводити рекламні та маркетингові кампанії, орієнтовані на SEO, у широкій мережі веб-сайтів із високим авторитетом.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Advertoriale». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.