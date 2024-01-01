Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Додаток усе для лікарів. Adni об’єднує професійну екосистему клініцистів, одночасно надаючи можливість лідерам охорони здоров’я ефективніше набирати, винагороджувати та утримувати свою робочу силу.

Вебсайт: adni.co

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