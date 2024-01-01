Administradores

Administradores

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Вебсайт: administradores.com.br

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Administradores.com.br — це головний і найбільший у світі онлайн-канал, присвячений питанням адміністрування та бізнесу португальською мовою. У грудні 2010 року портал розширив свою діяльність, запустивши інноваційне Revista Administradores, друковане видання, яке повністю відрізняється від традиційних бізнес-журналів.

Вебсайт: administradores.com.br

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