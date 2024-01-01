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Альтернативи - Adjust

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

Branch

Branch

branch.io

Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допо...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...

42matters

42matters

42matters.com

42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile — це комплексна аналітика мобільних додатків для розробників, маркетологів і спеціалістів ASO. Для чого потрібна платформа? • Проведення маркетингових досліджень ринку мобільних додатків; • Підбір і аналіз ключових слів (60+ країн); • Дослідження конкурентів; • Відстеження позиції програм ...

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку дода...

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне встановлене підключення до даних, кожна показана візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливають ...

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk надає вашій команді інструменти для оптимізації магазину додатків світового рівня, автоматизації відповідей на відгуки та інструментів дослідження конкурентів у App Store та Google Play

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic Games Growth Platform — це ваш командний центр для маркетингової інформації та операцій із зростання для мобільних пристроїв, комп’ютерів або гри web3. Визначте свої маркетингові цілі та відстежуйте ефективність за каналом або рекламною мережею, креативними ресурсами, географією, кампанією то...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures надає розробникам програм інструменти, необхідні для розуміння свого бізнесу, конкуренції та галузі, а також інструменти, необхідні для просування вперед. Але є ще більше – все просто та інтуїтивно зрозуміло, і є багато посібників і практичних навчальних ресурсів, які допоможуть вам оволо...

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...

Singular

Singular

singular.net

Нульовий час пошуку даних. Більше часу для зростання. Отримайте повне уявлення про рентабельність інвестицій завдяки атрибуції наступного покоління, маркетинговим даним про повну послідовність і найкращій у своєму класі системі запобігання шахрайству. Singular є №1 у рейтингу MMP за версією G2 Cro...

Tapstream

Tapstream

app.taps.io

Відстежуйте посилання на App Store. Скоротіть посилання на магазин програм до посилання taps.io, щоб отримати кількість кліків тощо.

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Мобільні маркетингові дані для розробників програм. Звітування SKAdNetwork, безкоштовне атрибуція, LTV доходу від реклами, агрегування витрат і доходу від реклами, API автоматизації, внутрішня бізнес-аналізація на вимогу.

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