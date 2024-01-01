Альтернативи - Adjust
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
App Radar
appradar.com
App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допо...
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — це комплексна аналітика мобільних додатків для розробників, маркетологів і спеціалістів ASO. Для чого потрібна платформа? • Проведення маркетингових досліджень ринку мобільних додатків; • Підбір і аналіз ключових слів (60+ країн); • Дослідження конкурентів; • Відстеження позиції програм ...
Applytics
applytics.ai
Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку дода...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне встановлене підключення до даних, кожна показана візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливають ...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk надає вашій команді інструменти для оптимізації магазину додатків світового рівня, автоматизації відповідей на відгуки та інструментів дослідження конкурентів у App Store та Google Play
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...
Cometly
cometly.com
Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform — це ваш командний центр для маркетингової інформації та операцій із зростання для мобільних пристроїв, комп’ютерів або гри web3. Визначте свої маркетингові цілі та відстежуйте ефективність за каналом або рекламною мережею, креативними ресурсами, географією, кампанією то...
ASO index
asoindex.io
Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures надає розробникам програм інструменти, необхідні для розуміння свого бізнесу, конкуренції та галузі, а також інструменти, необхідні для просування вперед. Але є ще більше – все просто та інтуїтивно зрозуміло, і є багато посібників і практичних навчальних ресурсів, які допоможуть вам оволо...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
Singular
singular.net
Нульовий час пошуку даних. Більше часу для зростання. Отримайте повне уявлення про рентабельність інвестицій завдяки атрибуції наступного покоління, маркетинговим даним про повну послідовність і найкращій у своєму класі системі запобігання шахрайству. Singular є №1 у рейтингу MMP за версією G2 Cro...
Tapstream
app.taps.io
Відстежуйте посилання на App Store. Скоротіть посилання на магазин програм до посилання taps.io, щоб отримати кількість кліків тощо.
Tenjin
tenjin.com
Мобільні маркетингові дані для розробників програм. Звітування SKAdNetwork, безкоштовне атрибуція, LTV доходу від реклами, агрегування витрат і доходу від реклами, API автоматизації, внутрішня бізнес-аналізація на вимогу.