Adbeat

Adbeat

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Вебсайт: adbeat.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Adbeat допоможе вам розкрити будь-яку онлайн-стратегію рекламодавця. Домінуйте на своєму ринку за допомогою медійної реклами – переглядайте рекламні тексти конкурентів, найкращі місця розташування на веб-сайтах, A/B-тести та цільові сторінки. Adbeat має дані про понад 80 настільних і мобільних мереж, включаючи Медійну мережу Google, Adblade, Outbrain тощо. Дані про конкурентоспроможність Adbeat допомагають вам розумніше витрачати кошти та підвищити рентабельність інвестицій ваших рекламних кампаній. Редагувати

Вебсайт: adbeat.com

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