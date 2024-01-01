Альтернативи - Adam.ai
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — це програмне забезпечення для керування радою директорів, яке зменшує складність, щоб ради директорів і команди керівників могли працювати розумніше, рухатися швидше та досягати більшого.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper's comprehensive entity platform enables you to manage critical data, create detailed org charts, and monitor filing/compliance requirements across your organization. By accessing real-time information, customizing data fields, managing deadlines with notifications (like filing dates), a...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack helps charter school boards deliver exceptional results. We're the only online governance management platform built for charter school governance. BoardOnTrack membership provides expert guidance (without hourly consulting fees) and access to the only intuitive, easy-to-use, all-in-one ...
Board Management
boardmanagement.com
Ready to Take Your Board of Directors to the Next Level? Utilize Our Board Meeting & Management Software to Help Board Members Collaborate and Get More Done
Beenote
beenote.io
Beenote is the first governance meeting management solution for board, executive and team. Beenote is an easy, accessible and efficient tool. From start to end of the meeting process, Beenote helps teams organize effective meetings by planning, holding, and following up (tasks, decisions) on meeting...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
Since 2001, thousands of happy customers agree that MyBoardPacket is secure, simple and easy to use. An online board meeting management tool that provides document management, online voting, online discussions, and more. MyBoardPacket.com enables you to deploy a board portal which is so flexible it ...
Knowa
knowa.co
AI powered governance, connecting everything your Board needs to govern. Future proof your Board with Knowa's plug-and-play governance platform, delivering AI enabled knowledge discovery, meetings and collaboration in one secure and versatile ecosystem.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Let people who share the same goals collaborate together. Streamline your processes across the company, or ditch the organisational chart. Not everything can be planned so allow yourself to adapt to the situation on the fly and still collaborate together.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus is a board and meetings management solution helping directors, committees and leadership teams be better prepared, engaged, and aligned in their collaboration and decision making process. Its board portal makes it easier than ever for corporate secretaries and administrators to manage meeting...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — це рішення, яке допомагає радам директорів і менеджерам квартир, ОСББ і некомерційних організацій автоматизувати та спростити керування радами.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — це плавна та безпечна платформа для співпраці, створена для хмари та створена для осіб, які приймають рішення. Нашою основною групою користувачів є Рада директорів організації, але Hippoly також використовується серед управлінських команд, консультативних рад і груп акціонерів, яким потріб...
BoardShape
boardshape.com
Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу кра...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — це провідна платформа, що об’єднує професіоналів і компанії через консультативні ради. Наша універсальна платформа дозволяє компаніям і командам набирати, створювати та керувати консультативною радою з провідними професіоналами з усього світу. Професіонали всіх рівнів можуть негайно ...
Admincontrol
admincontrol.com
Програмне забезпечення для правління, керівництва та ключових зацікавлених сторін, що забезпечує безпечний і ефективний доступ до інформації, обговорень і процесів. Ми пропонуємо розумну та безпечну цифрову платформу для співпраці для осіб, які приймають рішення, як-от ради директорів, управлінські ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від під...
Zeck
zeck.app
Zeck — це хмарна програмна платформа, яка трансформує засідання правління. Zeck створює як економію часу, так і якісне покращення динаміки дошки. По суті, переживши жалюгідні та застарілі засідання правління, як оператори, так і члени правління, ми вирішили повністю переосмислити весь процес засідан...
GOVRN
govrn.com
Програмне забезпечення для керування платою AI-First. Підвищте продуктивність дошки за допомогою програмного забезпечення порталу дошки на основі ШІ від Gvrn. Відчуйте неперевершену безпеку, статистику в реальному часі та легке адміністрування зустрічей, покращене завдяки можливостям виявлення, прод...
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управління. Управління швидко змінюється, і Govenda є платформою успіху правління, яка допоможе пришвидшити перехід ваших правлінь до управління зацікавленими сторонами та глибшого зв’язку з керівними кадрами вашої організації, акціонерів і зацікавлених сто...
BoardPro
boardpro.com
BoardPro пропонує програмне забезпечення для керування правлінням для малих підприємств, малих капіталів і некомерційних організацій. Портал дошки BoardPro настільки простий у використанні, що економить до 75% часу адміністраторів дошки за рахунок цифрового створення порядку денного зустрічей, компі...