Альтернативи - Adaface

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

Ви коли-небудь були на співбесіді, яка була незручною через те, що кандидат постійно застрягав? Це відбувається постійно: програмісту дають задачу на співбесіді та годину, щоб вирішити її по телефону в текстовому редакторі або на дошці. Вони розбираються в цьому і пишуть цілком розумне рішення. Є л...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (раніше CodeFights) – це платформа оцінювання навичок, якою керує американська компанія BrainFights, Inc., місія якої полягає у виявленні, розвитку та просуванні технічних талантів. Заснована в 2014 році компанія CodeSignal зі штаб-квартирою в Сан-Франциско застосовує ігрову механіку, яка...

Codility

Codility

codility.com

Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних команд інженерів. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інже...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator — це веб-платформа цифрового оцінювання, призначена для спрощення процесу найму. Його можна використовувати для оцінювання кандидатів на технічні та нетехнічні посади, оскільки платформа підтримує кілька форматів запитань, таких як кодування, опис, множинний вибір і заповнення пропусків. В...

Karat

Karat

karat.com

Karat є єдиним наскрізним партнером для організацій, які прагнуть покращити якість, ефективність і справедливість найму своїх технічних спеціалістів.  Впроваджуючи інноваційний підхід «людина + технологія», Karat надихає ваш процес винятковими технічними співбесідами, найкращими в галузі характерист...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизує 80% процесу попереднього відбору за допомогою односторонніх відеоінтерв’ю на основі штучного інтелекту. Перевіряйте кандидатів ефективніше. Отримайте знижку 50% цього місяця з промокодом INTERVIEW50. Дозвольте нам визначити ваших найкращих кандидатів, щоб ви могли...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...

TestDome

TestDome

testdome.com

TestDome пропонує тести робочих навичок, які допомагають менеджерам швидше найняти найкращого кандидата. Ми пропонуємо тести для широкого кола галузей, включаючи програмування, бухгалтерський облік, обслуговування клієнтів, управління проектами тощо. - Наші понад 1000 запитань перевіряють вирішення ...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Predictive Index вважає, що кожна бізнес-проблема – це проблема людей. Дані про людей повинні керувати кожним кроком шляху співробітника, від першої співбесіди до великого підвищення, і вони також повинні керувати вашою бізнес-стратегією. Ми називаємо це «оптимізацією талантів», і кожна частина нашо...

Crystal

Crystal

crystalknows.com

Для бізнес-професіоналів успіх зустрічі залежить від ефективної підготовки. Наша місія полягає в тому, щоб наші клієнти відчували себе добре підготовленими та впевненими перед кожною важливою зустріччю. Crystal — це провідна платформа для підготовки до зустрічей, якій довіряють понад 1000 організаці...

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата...

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Подивіться, ким є люди насправді. Поєднайте силу штучного інтелекту та сучасну психологію з AssessFirst. Передбачте кандидатів, які, швидше за все, досягнуть успіху у вашому бізнесі.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai від DPhi автоматизує оцінювання навичок на робочому місці, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, найняти першокласних досвідчених і свіжих інженерів і спеціалістів з обробки даних. Функції платформи включають завдання з програмування та штучного інтелекту, автоматизовані оці...

CodeInterview

CodeInterview

codeinterview.io

CodeInterview дозволяє опитувати розробників у спільному онлайн-редакторі коду. За допомогою CodeInterview ви можете: - Найняти розробників, які можуть негайно вплинути - CodeInterview усуває будь-які питання щодо технічних навичок, щоб ви могли зосередитися на кандидатах з найбільшим потенціалом. -...

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — це платформа для перевірки й оцінки талантів, яка допомагає рекрутерам і кадровим агентствам за лічені секунди визначити найкращих кандидатів. Ducknowl використовує відеоінтерв’ю, відбір резюме, оцінку навичок, нагляд за ШІ та інструменти обміну відеоповідомленнями, щоб зібрати всі дані к...

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Приймайте кращі рішення щодо талантів. Ваша мета - створити найкращу команду. Наша мета – допомогти вам досягти цього за допомогою багатовимірних оцінок, які підтверджуються наукою та здійснюються через нашу надійну та зручну платформу.

Talentoday

Talentoday

talentoday.com

Talentoday надає науково-орієнтовану аналітику людей, щоб сприяти прийняттю кращих рішень на всіх етапах життєвого циклу роботи. Наша техніка аналізує та прогнозує поведінку на робочому місці, мотивацію та успіх.

Jobma

Jobma

jobma.com

Jobma — це платформа відеоінтерв’ю зі штучним інтелектом, якій довіряють компанії по всьому світу. Він пропонує низку інструментів для віртуальних співбесід, включаючи попередньо записані односторонні відеоінтерв’ю, автоматичне планування співбесід, кодування оцінок для технічного найму тощо. Його ф...

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Шукаєте систему відстеження претендентів, яка практично приймає роботу замість вас? Знайдіть це за допомогою RapidRecruit, системи відстеження кандидатів, яка безкоштовно збирає більше кандидатів, пропонує повністю налаштовані робочі процеси та керування кандидатами, і все це бездоганно інтегрується...

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