Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ada» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Самостійне навчання означає, що ви можете навчатися у спосіб, який вам підходить — у вашому власному темпі. Ada Academy пропонує широкий спектр курсів, тож ви можете отримати навички, необхідні для автоматизації обслуговування клієнтів!

Вебсайт: ada-education.com

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