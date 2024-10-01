Альтернативи - ActivTrak

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp — це програмне забезпечення для відстеження робочого часу, призначене для моніторингу й оптимізації ефективності роботи. Цей інструмент вимірює час, витрачений на роботу за комп’ютером. Потім він класифікує ці види діяльності на продуктивні та не пов’язані із завданнями, на яких користувач ...