Альтернативи - ActivTrak
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — це програмне забезпечення для відстеження робочого часу, призначене для моніторингу й оптимізації ефективності роботи. Цей інструмент вимірює час, витрачений на роботу за комп’ютером. Потім він класифікує ці види діяльності на продуктивні та не пов’язані із завданнями, на яких користувач ...
We360 AI
we360.ai
We360.ai — це хмарне програмне забезпечення для моніторингу співробітників, яке допомагає вам отримати уявлення про робоче середовище ваших співробітників. Незалежно від того, чи працює ваш співробітник вдома, в офісі чи з будь-якого віддаленого місця, це дає вам можливість перетворювати дані з усіх...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal пропонує професійне керування паролями та керування документацією для постачальників керованих послуг і ІТ-рішень.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr використовує штучний інтелект і загальнодоступні дані в режимі реального часу для наших клієнтів, генеруючи відповідні та дієві сповіщення для глобальних корпорацій, державних установ, редакцій та неурядових організацій. Провідна платформа штучного інтелекту від Dataminr виявляє найперші си...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — це чудова програма для моніторингу продуктивності співробітників із багатьма інтелектуальними функціями, які дають роботодавцям змогу відстежувати високоефективні співробітники та відповідним чином винагороджувати їх. Ці функції дуже актуальні в сучасному корпоративному сценарії та необ...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керув...
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту, призначене для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Цей інструмент пропонує такі функції, як автоматичне відстеження часу, відстеження часу простою, відстеженн...
Pendulums
pendulums.io
Ефективніше керуйте та відстежуйте свій час за допомогою сучасного інструменту відстеження часу. Pendulums — це безкоштовний інструмент відстеження часу, який допоможе вам краще керувати своїм часом за допомогою простого у користуванні інтерфейсу та корисної статистики.
Monitask
monitask.com
Monitask пропонує програмне забезпечення для підвищення продуктивності, ефективності та підзвітності вашої команди. Програмне забезпечення для моніторингу, а також можливості відстеження часу зосереджують команди на виконанні завдання. Наше програмне забезпечення є потужним, але легким, що робить йо...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенн...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
Workstatus
workstatus.io
Максимально підвищте продуктивність команди: від віддаленого до офісного – підвищте продуктивність за допомогою нашого комплексного рішення для відстеження часу, управління проектами та завданнями, а також оптимізації робочої сили. Розвивайте свій бізнес за допомогою передового програмного забезпеч...
DeskLog
desklog.io
Desklog — це програмне забезпечення для управління проектами та відстеження співробітників, яке допомагає керувати проектом і відстежує продуктивність вашої команди в реальному часі. Він легко відстежує щоденні дії та відстежує витрачений час і звіт. Це програмне забезпечення для відстеження продукт...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.
Factal
factal.com
Factal надає компаніям необхідні факти в режимі реального часу, щоб захистити людей, уникнути збоїв і стимулювати автоматизацію, коли стається несподіване. Factal поєднує блискавичне відкриття з довіреною перевіркою в одній платформі, випереджаючи інші джерела свіжих новин. Досвідчені журналісти вик...
Phish.Report
phish.report
Phish.Report дозволяє швидко повідомити про будь-який фішинговий сайт за допомогою інтерактивного посібника. База даних контактних осіб означає, що ви завжди повідомляєте в потрібному місці.
Reflectiz
reflectiz.com
Reflectiz забезпечує безпеку онлайн-бізнесу, зменшуючи ризики для безпеки та конфіденційності, спричинені загрозами третьої сторони нового покоління на вашому веб-сайті, не додаючи жодного рядка коду.
Pentera
pentera.io
Pentera є лідером у категорії автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє кожній організації з легкістю перевірити цілісність усіх рівнів кібербезпеки, розгортаючи справжні, поточні ризики безпеки в будь-який момент і в будь-якому масштабі. Тисячі професіоналів із безпеки та постачальників послуг...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному ча...
fenced.ai
fenced.ai
Батьки не завжди можуть контролювати кожну діяльність своїх дітей, особливо те, як вони проводять час в Інтернеті. Мережа не завжди є безпечним місцем для дітей. Саме тоді fenced.ai стає в нагоді, щоб забезпечити цифровий добробут ваших дітей. fenced.ai допомагає отримати спокій, оскільки він повідо...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — це комплексна платформа для відстеження продуктивності та управління співробітниками, призначена для оптимізації робочих процесів, покращення командної співпраці та досягнення загального успіху бізнесу. На додаток до таких функцій, як точне відстеження часу, керування завданнями, аналіз...
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу співробітників, комп’ютера та Інтернету. WorkTime відстежує продуктивність і допомагає її підвищити. Він відстежує співробітників, які працюють вдома, віддалено та в офісі. WorkTime не підтримує інвазивний моніторинг. Він розроблений для великих н...
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.