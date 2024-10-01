Альтернативи - Actiondesk
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями Excel за допомогою онлайн-версії Microsoft Excel. Працюйте з іншими над спільними проектами в режимі реального часу. Microsoft Excel — це електронна таблиця, розроблена Microsoft для Windows, macOS, Android та iOS. Він містить обчислення, інст...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
Rows
rows.com
Рядки – це електронна таблиця, у якій команди працюють швидше. Він поєднує в собі електронну таблицю з вбудованими інтеграціями та новий досвід обміну для команд, щоб створювати та ділитися своєю роботою в одному місці. Його інтеграція зі службами даних (пошук електронної пошти, бази даних компаній,...
Quip
quip.com
Quip — це рішення для командної співпраці, яке поєднує створення та редагування документів і електронних таблиць із можливостями чату та коментарів, щоб дозволити командам спілкуватися про завдання та проекти безпосередньо під час роботи над ними. Quip дозволяє користувачам спільно створювати та ред...
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкращі електронні таблиці, бази даних і конструктори програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вон...
Retable
retable.io
Онлайн-таблиця без коду для створення спільних онлайн-баз даних. Налаштовуйте свої електронні таблиці, співпрацюйте та легко керуйте своїми даними. Почніть роботу безкоштовно.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
TabelloPDF
tabellopdf.com
Скопіюйте PDF-таблиці в Excel або Google Sheets. Швидко, точно та безпечно. Не витрачайте час на ручне копіювання даних. Почніть безкоштовно вже сьогодні!
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ — це інструмент на базі штучного інтелекту для створення формул у Google Таблицях і Microsoft Excel. Також створюйте Regex, VBA та App Script!
Equals
equals.com
Електронна таблиця нового покоління. Equals — це найшвидший і найгнучкіший спосіб вимірювання та звітування про ваш бізнес SaaS. Автоматизуйте свою звітність з точністю. Аналізуйте, не виходячи з електронної таблиці. Завдяки живим даним Stripe, Salesforce, Hubspot і вашій базі даних SQL. ---- Ми всі...
Sheetgo
sheetgo.com
Створюйте робочі процеси з електронної таблиці. Уникайте покупки програмного забезпечення для всіх інших процесів і використовуйте технологію, яку ви вже знаєте. Автоматизуйте передачу даних між електронними таблицями за допомогою понад 15 функцій. Автоматизуйте свої фінанси, продажі, маркетинг, кад...
ozma.io
ozma.io
ozma.io — AI CRM & ERP Builder. Розширте свій робочий процес за допомогою штучного інтелекту: системи CRM і ERP створені та налаштовані відповідно до ваших потреб за лічені хвилини. Наповнений функціями за доступними цінами — оновіть свій бізнес сьогодні!