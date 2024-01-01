Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Action Forex» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Action Forex має на меті надати можливість окремим форекс-трейдерам займатися професійною торгівлею. Тут ви знайдете останні оновлення ринку, аналіз форекс у реальному часі, дослідження форекс, торгові ідеї, різні інструменти, курси валют, технічний прогноз, фундаментальні новини та торгові сигнали.

Вебсайт: actionforex.com

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