Actindo

Actindo

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Вебсайт: actindo.com

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Actindo є світовим лідером і піонером у сфері комерційної ERP-технології з більш ніж 15-річним досвідом роботи на ринку. Платформа Actindo Core1 оркеструє будівельні блоки компонованої комерції, щоб трансформувати, оптимізувати та уніфікувати будь-яку цифрову бізнес-модель. Член Альянсу MACH.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: actindo.com

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Альтернативи

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Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

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