Acobot

Acobot

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Вебсайт: acobot.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Acobot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створення чат-ботів зі штучним інтелектом для повсякденного онлайн-магазину. Acobot є одним із провідних постачальників чат-ботів зі штучним інтелектом для електронної комерції та онлайн-магазинів. Завдяки передовій технології машинного навчання Acobot навчається на вашому веб-сайті та взаємодіє з користувачами автономно. Кодування не потрібне, Acobot підтримується провідними розробниками електронної комерції, такими як Shopify, WooCommerce та інші.

Вебсайт: acobot.ai

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