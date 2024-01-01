Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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AccountingWEB.co.uk є найбільшою незалежною онлайн-спільнотою для професіоналів з бухгалтерського обліку та фінансів у Великобританії, яка надає відзначений нагородами вміст і взаємодію між членами в реальному середовищі спільноти. Відвідайте наш веб-сайт, щоб регулярно оновлювати інформацію про податки, бухгалтерський облік, технології, галузеву інформацію та багато іншого.

Вебсайт: accountingweb.co.uk

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