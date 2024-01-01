Альтернативи - Accompa
OneDesk
onedesk.com
Керуйте своїми проектами, підтримуйте клієнтів, надавайте послуги.
Olive
olive.app
Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа для пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізу...
Delibr
delibr.com
Революціонізуйте написання PRD за допомогою динамічних шаблонів Delibr AI, полегшення прийняття рішень та двосторонньої інтеграції Jira. Використовуйте штучний інтелект, щоб отримати більшу цінність продукту з новим рівнем чіткості та потоку.
Userdoc
userdoc.fyi
Користувацькі історії, персони та подорожі зроблені правильно. Сучасний інструмент керування вимогами з функціями, які вам сподобаються. Заощаджуйте години за допомогою штучного інтелекту та запрошуйте свою команду та клієнтів до співпраці.
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. У понад 60% випадків управління проектами розробки програмного...
Flow Engineering
flowengineering.com
Гнучке відстеження вимог відповідає Digital Twin. Flow – це спеціально розроблена програма, яка допомагає гнучким командам працювати швидше.