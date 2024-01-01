AcademicGPT — це набір інструментів штучного інтелекту, призначених для допомоги користувачам у написанні наукових робіт. Користувачі можуть завантажити поточний стан свого паперу у форматі PDF і дозволити алгоритмам AI взяти на себе роботу. Схоже, веб-сайт було створено за допомогою «create-react-app» і вимагає JavaScript для роботи. Головною особливістю AcademicGPT є його здатність автоматизувати процес написання академічних робіт. Алгоритми штучного інтелекту здатні генерувати анотації та короткі резюме для статей, що дозволяє користувачам економити час і зусилля. Користувачам потрібно просто перетягнути свої PDF-файли, а алгоритми штучного інтелекту подбають про все інше. AcademicGPT розроблено так, щоб бути зручним для користувача, з простим інтерфейсом перетягування та чіткими інструкціями щодо використання платформи. Творці інструменту також заохочують користувачів надсилати відгуки електронною поштою, щоб покращити інструмент. Загалом AcademicGPT надає корисне та зручне рішення для тих, хто бореться з трудомістким процесом написання академічних робіт. Однак користувачі повинні пам’ятати, що можливості інструменту можуть бути обмеженими та не замінити потреби в ретельному та продуманому написанні.

Вебсайт: academicgpt.net

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