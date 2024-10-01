Альтернативи - absence.io
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить потужний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (раніше Toggl) — це додаток для відстеження часу, яким керує Toggl OÜ зі штаб-квартирою в Таллінні, Естонія, який пропонує онлайн-послуги відстеження часу та звітності через свій веб-сайт, а також програми для мобільних пристроїв і комп’ютерів. Toggl Track відстежує часові блоки, які д...
Jibble
jibble.io
Просте керування робочим часом і відвідуваністю для команд. Співробітники можуть відстежувати час (або, як ми кажемо, перемикати) і виходити зі свого веб-браузера, мобільного телефону або спеціального годинника за допомогою iPad або планшета Android. У Slack і Microsoft Teams є навіть розумний бот. ...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Harvest
getharvest.com
Harvest дозволяє легко відстежувати час, отримувати інформацію з минулих проектів і отримувати гроші за свою роботу. Спеціальні програми та інтеграція з такими популярними інструментами, як Asana та Slack, дозволяють Harvest вписатися в робочий процес вашої команди. Широкий вибір візуальних звітів з...
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Deputy
deputy.com
Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати о...
When I Work
wheniwork.com
«Коли я працюю» — це простий спосіб для компаній складати графік, відстежувати час і відвідуваність, а також спілкуватися зі своїми погодинними працівниками. Покладіть розклад і годинник у кишеню кожного працівника за допомогою безкоштовних програм для iOS та Android. Відстежуйте відпустку, доступні...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Planday
planday.com
Planday — це платформа управління робочою силою, яка дозволяє позмінним підприємствам майже будь-якого розміру та вертикалі керувати своєю робочою силою в одній веб-системі. Керуйте графіками співробітників, робочим часом, змінами, запитами на відпустку та нарахуванням заробітної плати – все в одном...
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Calamari
calamari.io
Calamari допоможе вам керувати відпустками та відстежувати відвідуваність. Він автоматизує розрахунок ВВП. Багато способів ввійти/вийти. Інтегровано з Google Apps, Slack, Jira та Office 365
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Everhour
everhour.com
Everhour є одним із провідних інструментів відстеження робочого часу для команд. Подивіться, хто стежить за часом, хто перевантажений і хто може впоратися з більшим. Відстежуйте всі бюджети своїх проектів, плануйте сповіщення про порогові значення, використовуйте перспективне планування ресурсів. Ст...
My Hours
myhours.com
Організовуйте проекти, відстежуйте час і звітуйте про свою роботу. Узгодження проектів і завдань. Відстежуйте свій робочий час і створюйте чудові звіти для клієнтів. Універсальна програма для відстеження вільного часу.
todo.vu
todo.vu
todo.vu поєднує управління завданнями та проектами з відстеженням часу та виставленням рахунків, щоб забезпечити універсальний універсальний інструмент продуктивності для фрілансерів, консультантів і команд. Управління будь-якою кількістю завдань, пов’язаних із клієнтами чи внутрішніх завдань, стало...
Paymo
paymoapp.com
Paymo — це програмне забезпечення для керування роботою для невеликих команд до 20 осіб. Він ідеально підходить для цифрових, креативних і маркетингових агентств, консалтингових компаній, програмних і інженерних фірм, а також архітектурних фірм. Це дозволяє вам керувати клієнтськими проектами та біз...
ClockShark
clockshark.com
Виконуйте завдання швидше. Керування польовим обслуговуванням або будівельним бізнесом вимагає координації та чудової команди. Завдяки комплексному інструментарію ClockShark ви отримуєте програму для обліку робочого часу №1 у галузі, а також усе необхідне для швидкого й точного виконання завдань, пр...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...