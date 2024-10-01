Альтернативи - Abacum
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit є новатором програмного забезпечення для управління робочою силою на будівництві. Наше флагманське рішення, Bridgit Bench, є сьогодні провідною платформою планування робочої сили, яка співпрацює з більш ніж третиною з 400 провідних будівельних фірм Північної Америки. Ми віримо, що успіх прое...
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — це стратегічна платформа управління чисельністю персоналу, яка допомагає компаніям, що розвиваються, відстежувати витрати на кількість персоналу, співпрацювати над планами найму та прогнозувати витрати в режимі реального часу. Більшість компаній, що розвиваються сьогодні, планують чисель...
Papervee HR
papervee.com
Papervee — це хмарне рішення для роботи з персоналом, яке допомагає оптимізувати такі завдання, як відстеження часу, керування відпустками та організація документів. Рішення централізує робочі процеси відділу кадрів, такі як планування, віддалена робота, відстеження понаднормової роботи тощо. Він та...
headcount365
headcount365.com
Headcount365 замінює процеси найму на основі електронних таблиць, усуваючи роботу та зустрічі, необхідні для підтримки точного плану чисельності персоналу. Керівники відділу підбору персоналу мають інструменти, які забезпечують вчасне наймання, тоді як відділ фінансів і кадрів може скоротити або пов...
Agentnoon
agentnoon.com
Платформа організаційного дизайну та планування робочої сили для підвищення ефективності організації. Дозвольте приймати стратегічні рішення за допомогою швидкого, легкого та інтерактивного інструменту проектування організацій, планування робочої сили та динамічного аналізу персоналу.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — це програмне забезпечення для керування чисельністю персоналу та плануванням компенсації. Співробітники становлять +70% усіх операційних витрат, але все ще керують ними в таблицях і електронною поштою. Ми керуємо всіма витратами людей на одній платформі, інтегрованій у ваш стек фінансів і...
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...
Pigment
pigment.com
Що таке пігмент? Pigment — це платформа бізнес-планування. Об’єднавши людей, дані та процеси в інтуїтивно зрозумілу, адаптовану, інтегровану платформу, команди можуть швидко будувати надійні стратегічні та оперативні бізнес-плани для стимулювання зростання, реагування на зміни та перспективного розв...