Aakash

Aakash

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Вебсайт: aakash.ac.in

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Aakash Educational Services Limited (AESL) є провідною компанією з підготовки до іспитів в Індії з більш ніж 35-річною традицією, яка надає комплексні послуги з підготовки до іспитів для студентів, які готуються до медичних (NEET) та інженерних вступних іспитів (JEE), школи/комісії. Іспити та конкурсні іспити, такі як NTSE, KVPY та олімпіади.

Вебсайт: aakash.ac.in

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