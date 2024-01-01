Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Aakash» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Aakash Educational Services Limited (AESL) є провідною компанією з підготовки до іспитів в Індії з більш ніж 35-річною традицією, яка надає комплексні послуги з підготовки до іспитів для студентів, які готуються до медичних (NEET) та інженерних вступних іспитів (JEE), школи/комісії. Іспити та конкурсні іспити, такі як NTSE, KVPY та олімпіади.

Вебсайт: aakash.ac.in

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