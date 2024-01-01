Альтернативи - 8base
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Firebase
firebase.google.com
Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Retool
retool.com
Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.
Draftbit
draftbit.com
Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Quickbase
quickbase.com
Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!
Kissflow
kissflow.com
Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!
BuildFire
buildfire.com
Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Caspio
caspio.com
Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.
Mendix
mendix.com
Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!
Kinsta
kinsta.com
Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.
Exotel
exotel.com
Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...