Альтернативи - 7taps

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...

Blinkist

Blinkist

blinkist.com

Blinkist надає зайнятим професіоналам потужні ідеї, щоб вони могли розширити свої перспективи, бути більш креативними, приймати кращі рішення та, зрештою, рости та процвітати в усіх сферах життя. Ми збираємо ключові ідеї з понад 5500 науково-дослідницьких книжок і подкастів із 27 категорій у захоплю...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Персоналізуйте навчання, підвищте залученість і допоможіть учням досягти більшого, ніж вони собі уявляли. D2L пропонує гнучкі та надійні рішення для навчання на кожному етапі життя, від перших днів навчання в школі до вищої освіти та робочого світу.

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz використовують понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.

Genially

Genially

genial.ly

Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Створюйте власні kahoots і дізнавайтеся щось нове! Kahoot! дарує магію навчання студентам, викладачам, офісним супергероям, фанатам дрібниць і тим, хто навчається протягом усього життя. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яка щороку залучає та розважає понад 1 мільярд гравців у школі, на роботі ...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані,...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...

Visme

Visme

visme.co

Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn – це хмарна платформа управління знаннями та навчанням для бізнесу. За допомогою Zoho Learn ви можете централізувати інформацію вашої компанії, створювати інтерактивні курси та отримувати докладні звіти про прогрес ваших учнів. Завдяки потужним функціям для легкого створення вмісту та спі...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ НА ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Створюйте та продавайте онлайн-курси на власному веб-сайті. Найкраща платформа онлайн-курсів для створення, продажу та просування ваших онлайн-курсів. Почніть монетизувати свої навички, досвід і аудиторію.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana — це навчальна платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє організаціям отримувати доступ до знань і ділитися ними, автоматизувати адміністративні завдання та працювати швидше, ніж будь-коли раніше. Платформа пропонує такі інструменти та функції, як створення живого та самостійного на...

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.

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