3Dolphins

3Dolphins

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Вебсайт: 3dolphins.ai

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3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: 3dolphins.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «3Dolphins». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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