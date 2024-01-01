Альтернативи - 3DLOOK
Esenca
esenca.ai
Esenca — це рішення для вимірювання розмірів тіла, яке використовує найсучасніші технології, щоб надавати вашим клієнтам миттєві рекомендації щодо розмірів і надавати вам уявлення про їхні потреби. Esenca можна легко інтегрувати в будь-який веб-сайт і отримати доступ до нього з будь-якого веб-браузе...
Aistetic
aistetic.com
Збільште продажі та зменшіть прибутки за допомогою рекомендацій Aistetic щодо розмірів на основі штучного інтелекту. 3D-технологія визначення розміру та вимірювання тіла від Aistetic: зменшує віддачу – завдяки точним вимірюванням і рекомендаціям щодо розміру для кращого підбору одягу та щасливіших к...