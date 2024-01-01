Альтернативи - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom – це безкоштовний веб-сервіс, розроблений Google для шкіл, який має на меті спростити створення, розповсюдження та оцінювання завдань. Основна мета Google Classroom – спростити процес обміну файлами між викладачами та студентами. За оцінками, Google Classroom використовують від 40 д...
edX
edx.org
Отримайте доступ до 2000 безкоштовних онлайн-курсів від 140 провідних закладів світу. Отримайте нові навички та отримайте сертифікат про закінчення. Приєднуйтесь сьогодні.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...
D2L Brightspace
d2l.com
Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані,...
Top Hat
tophat.com
Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Showbie
showbie.com
Showbie — це цифрова навчальна платформа для вчителів, яка дозволяє викладачам швидко й легко надавати персоналізовані відгуки та оцінювання учням із будь-якими можливостями навчання на будь-якому пристрої. На одній зручній у використанні платформі Showbie дозволяє створити інтерактивний клас для сп...
its learning
itslearning.com
itslearning — це навчальна онлайн-платформа, призначена для навчання. Ми скандинавські за духом і задумом. Ми зосереджені на тому, щоб створити інтуїтивно зрозумілу LMS, яка розширить можливості викладачів і студентів. Наша платформа допоможе вам спланувати успішне навчання. Легко створювати уроки т...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...
LearnWorlds
learnworlds.com
Створюйте та продавайте онлайн-курси на власному веб-сайті. Найкраща платформа онлайн-курсів для створення, продажу та просування ваших онлайн-курсів. Почніть монетизувати свої навички, досвід і аудиторію.
LearnDash
learndash.com
Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.
edunation
edu-nation.net
Найкраща навчальна платформа для K-12. Edunation об’єднує всі ваші навчальні потреби в одну вдосконалену платформу, надаючи вашим учням, учителям і батькам правильні інструменти для простішого та пов’язанішого навчання.
Classe365
classe365.com
Classe365 — це комплексне програмне забезпечення для управління освітою, розроблене для спрощення й покращення адміністрування та навчання в школах, університетах і академіях. Наша платформа, якій довіряють понад 6500 клієнтів у 130 країнах, створена разом із безцінним внеском наших лояльних користу...
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Articulate 360
articulate.com
Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
WISE
wise.live
Wise – це платформа, створена для онлайн-викладання та репетиторства. Автоматизуйте планування, нагадування та рахунки. Завдяки двосторонній синхронізації планування календаря забезпечує більшу гнучкість для студентів і викладачів. Спростіть керування репетитором і тримайте батьків в курсі звітів уч...
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud є провідною у світі компанією з хмарного програмного забезпечення, яка забезпечує суспільне благо. Ми обслуговуємо всю суспільну спільноту — некомерційні організації, фонди, корпорації, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та окремих агентів змін.
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, інтуїтивно зрозуміла для адміністраторів, захоплююча для тих, хто навчається, і трансформаційна для компаній. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників...
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS — це відзначена нагородами платформа інтелектуального навчання (ILP), яка використовується школами та університетами по всьому світу. NEO LMS — це комплексне рішення, яке містить усі необхідні інструменти, необхідні навчальним закладам для підтримки ефективного викладання та навчання.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS надає повне рішення для репетиторів, інститутів і організацій для проведення онлайн-занять у прямому ефірі та запуску курсів для самостійного навчання. WizIQ простий у використанні, доступний і дає учням свободу доступу до курсів з будь-якого місця та пристрою. За допомогою WizIQ компанії ...
Hāpara
hapara.com
Програмне забезпечення для керування класом для шкіл K-12 у Нью-Йорку. Очі-на-віч або дистанційно, Hāpara забезпечує чудове навчання. Найефективніший і найефективніший спосіб організувати робочі процеси викладання та навчання в Google Workspace.
MindSmith
mindsmith.ai
Прискоріть розвиток електронного навчання за допомогою генеративного ШІ. Mindsmith — це інструмент для розробки курсів, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб полегшити (і надзвичайно швидко) створювати навчальний вміст і ділитися ним.