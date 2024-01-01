Альтернативи - 360Learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom – це безкоштовний веб-сервіс, розроблений Google для шкіл, який має на меті спростити створення, розповсюдження та оцінювання завдань. Основна мета Google Classroom – спростити процес обміну файлами між викладачами та студентами. За оцінками, Google Classroom використовують від 40 д...

edX

edX

edx.org

Отримайте доступ до 2000 безкоштовних онлайн-курсів від 140 провідних закладів світу. Отримайте нові навички та отримайте сертифікат про закінчення. Приєднуйтесь сьогодні.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

Genially

Genially

genial.ly

Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані,...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...

Visme

Visme

visme.co

Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — це цифрова навчальна платформа для вчителів, яка дозволяє викладачам швидко й легко надавати персоналізовані відгуки та оцінювання учням із будь-якими можливостями навчання на будь-якому пристрої. На одній зручній у використанні платформі Showbie дозволяє створити інтерактивний клас для сп...

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning — це навчальна онлайн-платформа, призначена для навчання. Ми скандинавські за духом і задумом. Ми зосереджені на тому, щоб створити інтуїтивно зрозумілу LMS, яка розширить можливості викладачів і студентів. Наша платформа допоможе вам спланувати успішне навчання. Легко створювати уроки т...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Створюйте та продавайте онлайн-курси на власному веб-сайті. Найкраща платформа онлайн-курсів для створення, продажу та просування ваших онлайн-курсів. Почніть монетизувати свої навички, досвід і аудиторію.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.

edunation

edunation

edu-nation.net

Найкраща навчальна платформа для K-12. Edunation об’єднує всі ваші навчальні потреби в одну вдосконалену платформу, надаючи вашим учням, учителям і батькам правильні інструменти для простішого та пов’язанішого навчання.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — це комплексне програмне забезпечення для управління освітою, розроблене для спрощення й покращення адміністрування та навчання в школах, університетах і академіях. Наша платформа, якій довіряють понад 6500 клієнтів у 130 країнах, створена разом із безцінним внеском наших лояльних користу...

Degreed

Degreed

degreed.com

Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...

WISE

WISE

wise.live

Wise – це платформа, створена для онлайн-викладання та репетиторства. Автоматизуйте планування, нагадування та рахунки. Завдяки двосторонній синхронізації планування календаря забезпечує більшу гнучкість для студентів і викладачів. Спростіть керування репетитором і тримайте батьків в курсі звітів уч...

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud є провідною у світі компанією з хмарного програмного забезпечення, яка забезпечує суспільне благо. Ми обслуговуємо всю суспільну спільноту — некомерційні організації, фонди, корпорації, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та окремих агентів змін.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, інтуїтивно зрозуміла для адміністраторів, захоплююча для тих, хто навчається, і трансформаційна для компаній. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників...

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

NEO LMS — це відзначена нагородами платформа інтелектуального навчання (ILP), яка використовується школами та університетами по всьому світу. NEO LMS — це комплексне рішення, яке містить усі необхідні інструменти, необхідні навчальним закладам для підтримки ефективного викладання та навчання.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ LMS надає повне рішення для репетиторів, інститутів і організацій для проведення онлайн-занять у прямому ефірі та запуску курсів для самостійного навчання. WizIQ простий у використанні, доступний і дає учням свободу доступу до курсів з будь-якого місця та пристрою. За допомогою WizIQ компанії ...

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Програмне забезпечення для керування класом для шкіл K-12 у Нью-Йорку. Очі-на-віч або дистанційно, Hāpara забезпечує чудове навчання. Найефективніший і найефективніший спосіб організувати робочі процеси викладання та навчання в Google Workspace.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

Прискоріть розвиток електронного навчання за допомогою генеративного ШІ. Mindsmith — це інструмент для розробки курсів, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб полегшити (і надзвичайно швидко) створювати навчальний вміст і ділитися ним.

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