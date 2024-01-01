Альтернативи - 360Learning

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...