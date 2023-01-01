Альтернативи - [24]7.ai

Correlated

getcorrelated.com

Швидше перетворюйте дані клієнтів на дохід. Менше 1% реєстрацій продуктів перетворюються на платних клієнтів! Збільште свій коефіцієнт конверсії за допомогою Customer Lifecycle Scoring на основі штучного інтелекту. Знайдіть користувачів і облікові записи з найвищою схильністю та націлюйте їх за доп...