Альтернативи - 100Hires
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Hirect
hirect.in
Додаток для прямого найму для засновників, керівників команд і менеджерів з найму. Hirect спрощує процес найму. Безпосереднє спілкування в чаті з перевіреними кандидатами, підібраними за допомогою алгоритму ШІ, забезпечує простий, швидкий і ефективний досвід найму.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.