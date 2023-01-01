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Basic'teki her şey ve:
$6
USD
vergi̇ dâhi̇l deği̇ldi̇r
aylık, yıllık faturalandırılır - 1 kullanıcı
istediğiniz zaman iptal edin
Pro'teki her şey ve:
Başlamak için ihtiyacınız olan her şey.
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Simplify and organize your team’s work
|Feature
|Basic tier
|Pro tier
|Team tier
|Uygulamalar ve oyunlar
|En fazla 5
|Sınırsız
|Sınırsız
|Alanlar
|En fazla 2
|Sınırsız
|Sınırsız
|Uygulama başına alt alanlar (hesaplar)
|En fazla 2
|Sınırsız
|Sınırsız
|Alan başına alt alanlar (hesaplar)
|En fazla 2
|Sınırsız
|Sınırsız
|Cihazlar
|Sınırsız
|Sınırsız
|Sınırsız
|Platformlar arası destek
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|Özel uygulamalar
|Yes
|Yes
|Yes
|Menü çubuğu (tepsi) entegrasyonu
|Yes
|Yes
|Yes
|Reklam ve takip engelleyici
|No
|Yes
|Yes
|Uygulama kilidi
|No
|Yes
|Yes
|Bulut Yedekleme ve Eşitleme
|No
|Yes
|Yes
|Öncelikli destek
|No
|Yes
|Yes
|Team roles & permissions
|No
|No
|Yes
|Centralized team billing
|No
|No
|Yes
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