Now.gg mobil bulut ile ZEPETO'yu ücretsiz çevrimiçi oynayın. Milyonlarca benzersiz öğe ve aksesuardan kendinize özel bir sanal avatar oluşturun. Çok çeşitli kıyafetler, saç modelleri, makyaj ve marka işbirlikleri arasından tamamen size ait olan benzersiz bir görünüm yaratın. ZEPETO by Naver Z'de her zaman olmak istediğiniz kişi olun. Muhteşem bir sanal evrende dünyanın her yerinden insanlarla sohbet edebileceğiniz ve hikayeler paylaşabileceğiniz ZEPETO'daki devasa bir topluluğa katılın. ZEPETO ile gerçek dünyadaki partilerinizi çevrimiçi hale getirin! Arkadaşlarınızı davet edin ve özel odalarda eğlenin ya da hobilerinizi paylaşan yeni arkadaşlar edinin. Eğlenceli mini oyunlar ve fotoğraf çekimleriyle partiye başlayın!

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZEPETO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.