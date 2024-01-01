Worldle Unlimited, coğrafi temalı bir bulmaca oyunudur; oyuncuların haritadaki dış hatlarına göre doğru ülke adını tahmin etmesi gerekir. Doğru cevabı bulmak için en fazla bir deneme hakkınız vardır. Bu oyun birçok ipucu sağlar ve oyuncuların coğrafyayı anlamasını ve mantıksal düşünmesini uygulamasını gerektirir. Worldle Unlimited, Antoine Teufe tarafından kavramsallaştırılan bir Wordle oyunudur. Oyun, oyunculara bilmediğiniz birçok coğrafi bilgi sağlayacak veya zaten bildiğiniz bilgileri pekiştirecektir. Oyuncuların sadece çizgiye tıklayıp listeden eyalet adını seçmeleri yeterlidir. Cevabınızı gönderdikten hemen sonra cevabınızın doğru olup olmadığını bileceksiniz. Yanlış cevap verirseniz, bu gizemli ülkenin, denemede belirtilen ülkeden ne kadar uzakta ve hangi yönde olduğunu gösteren ipuçları alacaksınız. Ayrıca yüzde yoluyla doğruluğunu da öğrenebilirsiniz. Özellikle, aşağıdaki resim örnek bir durumu gösterecektir. Ayrıca Worldle Unlimited'da cevap ararken kareler yanıp sönecek ve gri, sarı, yeşil gibi renkler değişecek. Yeşil hassasiyetin sembolüdür. Bu nedenle, cevabınızda ne kadar çok yeşil kare varsa, doğru cevaba o kadar yaklaşmış olursunuz. Oyuncular ayrıca zorluğu artırmak ve mücadeleyi daha ilginç hale getirmek için görüntünün boyutunu, dönüş açısını değiştirebilir ve kenarlığı gizleyebilir. Coğrafya aşığıysanız ve onunla ilgili bulmacaları çözmekten hoşlanıyorsanız hemen oynayın!

Web Sitesi: connectionsgame.io

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