World of Alice Make Words

World of Alice Make Words

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World of Alice Make Words, oyuncuların çocukları öğrenmek veya yönlendirmek ve eğitmek için İngilizce pratik yapabilmelerini sağlayan eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Alice Make Words Dünyası çocuklar ve temel İngilizce öğrenmeyi hedefleyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Canlı görselleri ve canlı karakterleriyle çocukları büyüleyerek onlara öğrenmeye devam etmeleri için ilham veriyor. Oyunun ilginç özellikleri dil öğrenmenin zevkine ve başarısına katkıda bulunuyor. Oyuncular oyuna masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlardan erişebilir ve bu da onlara her platformda farklı deneyimler sağlayabilir.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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